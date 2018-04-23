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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани задержали банду вымогателей из Узбекистана

Текст: Сергей Кирсанов

Трое граждан Узбекистана задержаны в Казани по подозрению в вымогательстве крупной суммы. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По данным агентства, жители среднеазиатской республики входили в преступную группу из пяти человек. Под видом сотрудников Службы государственной безопасности они некоторое время назад пришли в дом бывшего директора предприятия в Бухарской области и заявили о возбужденном против него уголовном деле. Затем они потребовали один миллион долларов США в обмен на прекращение преследования. Получив половину этой суммы, злоумышленники скрылись.

Двоих предполагаемых преступников поймали на родине. Трое не успели уехать из страны, их обнаружили и задержали в Казани.

В настоящее время решается вопрос о выдаче подозреваемых узбекской стороне.

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