В Ставрополе число жертв подпольного косметолога выросло до пяти

Еще четыре жительницы Ставрополя обратились в правоохранительные органы с заявлениями на 30-летнюю женщину, которая нелегально у себя дома оказывала услуги косметолога. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, уголовное дело против подпольного косметолога завели в Следственном управлении СК по Ставропольскому краю в первой половине апреля этого года после того, как к правоохранителям обратилась одна из пострадавших. Таким образом, общее число потерпевших от действий подозреваемой на сегодняшний день достигло пяти человек.

- По месту жительства подозреваемой проведены обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты препараты, шприцы и иные предметы, свидетельствующие о занятии ею вышеуказанной деятельностью, - рассказали в ведомстве.

Следователи считают, что жертв этого подпольного косметолога могло быть значительно больше и просят всех пострадавших обращаться в следственные органы.