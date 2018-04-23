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23.04.2018 17:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районах Вологодчины ввели режим ЧС из-за паводковых подтоплений

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Подтопления в Бабаево Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Подтопления в Бабаево Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Из-за сложной паводковой ситуации в Чагодощенском районе Вологодской области ввели режим ЧС. Подтоплены уже около 80 придомовых территорий. Об этом в понедельник сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве.

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Из-за обильного таяния снега и осадков пришлось ограничить движение по дороге Чагода - Львов Двор - Низ. Но жизнеобеспечение населенных пунктов, по утверждению чиновников, не нарушено. Туда бесперебойно подвозят продукты, добираются и автомобили экстренных служб.

Уровень воды на водомерном посту в деревне Мегрино - 371 сантиметр при критической отметке в 400 сантиметров. В деревне Анисимово вода поднялась до 471 сантиметра при критическом уровне в 500 сантиметров. Как прокомментировал глава Чагодещенского района Александр Косенков, ситуация немного стабилизировалась, но остается очень сложной.

На оперативном совещании в правительстве Вологодчины сообщили, что после прохождения паводка будут решать вопрос о материальной помощи жителям пострадавших домов и участков.

Кроме Чагодещенского района, подтопления также зафиксированы в Бабаево. Там тоже объявили режим ЧС. Ждут начало паводка и в Великом Устюге.

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