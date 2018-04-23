МЧС Ростовской области объявило штормовое предупреждение

Управление МЧС по Ростовской области распространило штормовое предупреждение, в котором население региона предупреждают о резком похолодании и заморозках.

"Во второй половине ночи и утром 24 и 25 апреля в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -2 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

В связи этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий не выше межмуниципального характера. Наибольшую угрозу похолодание представляет для сельскохозяйственных культур и может привести к повреждениям и гибели растений.

Кроме того, в большинстве районов области ожидаются умеренные дожди. Ветер северо-западный и западный до 12 -16 метров в секунду.