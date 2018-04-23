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23.04.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ вышла на след международной группы хакеров в Челябинске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли деятельность международной хакерской группы, специализирующейся на несанкционированном доступе к компьютерным данным, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Фото: depositphotos.com
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- Члены хакерской группы разрабатывали программное обеспечение для незаконного копирования информации и преодоления средств защиты систем кредитных организаций, социальных сетей и электронных почтовых сервисов (PayPal, QIWI, Twitter, Instagram, Вконтакте, Mail.ru, Yandex и других), - пояснили в УФСБ региона. - Один из ее участников - уроженец Челябинска. Во время обыска по месту его жительства обнаружена электронно-вычислительная техника, содержащая следы преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредноносных компьютерных программ (часть 1 статьи 273 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы, отметили в ведомстве. Расследование деятельности международной группы продолжается.

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