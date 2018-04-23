В Югре следователя проверят из-за документов на жаргоне

Одного из следователей управления СК РФ по ХМАО-Югре ожидает проверка. Причиной ее стало заполнение документов с использованием жаргонизмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ранее в интернете появились сканы обращения прокуратуры, которая просила разобраться, почему сотрудник следственных органов при составлении бумаг использовал такие слова как "жулик" и прочие.

"По данному факту руководство управления проводит служебную проверку", - отметил собеседник агентства.

По его словам, следователь мог допустить ошибку в ходе заполнения документации.