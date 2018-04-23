В Челябинске при поджоге квартиры "коктейлем Молотова" пострадали дети

В Челябинске выясняют обстоятельства поджога квартиры в центре города, при котором пострадали двое детей. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Сегодня ночью неустановленные лица бросили емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Образцова в Центральном районе Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При тушении пожара ожоги получили находившиеся в квартире братья в возрасте семи и десяти лет. Их родители сумели справиться с возгоранием. Детям оказана необходимая медицинская помощь.

О возможных мотивах поджога и о деятельности родителей, которая могла послужить причиной покушения, в СК пока не распространяются. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступление, и всех обстоятельств произошедшего.

По статье о покушении на убийство преступникам грозит до семи лет лишения свободы.