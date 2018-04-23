В Югре врачей признали виновными в смерти пациентки

В Нефтеюганске вынесли приговор двум хирургам местной больницы. Они признаны виновными в смерти пациентки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

По версии следствия, врачи допустили дефекты при лечении несовершеннолетней жительницы города. Из-за ненадлежащей медпомощи в апреле 2016 года девушка скончалась.

Следователи уточнили, что пациентка скончалась из-за послеоперационных осложнений - от перитонита.

В рамках расследования допросили более 50 свидетелей, было проведено три комплексные судебно-медицинские экспертизы. В результате хирурги признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Им назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому.