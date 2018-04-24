На Урале завели дело о гибели ребенка из-за арматуры на стадионе

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате несчастного случая.

Накануне стало известно, что в больнице скончался первоклассник, который неделю назад упал на арматуру. Мальчик гулял 15 апреля на стадионе и споткнулся - металлическая конструкция пробила ему голову.

"Возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). Выясняется, на балансе какой организации находится стадион. Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.