Камчатский вулкан Ключевской напомнил о себе выбросом пепла

На Камчатке вновь активизировался вулкан Ключевской. На высоту пять километров над уровнем моря он выбросил пар с газом и примесью пепла. Об этом в региональном филиале Геофизической службы Российской академии наук сообщили агентству "Интерфакс".

В прошлый раз активность вулкана была зафиксирована в январе текущего года. После этого наступило затишье.

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю для жителей населенных пунктов выброс прошел незаметно. Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.