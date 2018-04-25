В Оренбуржье два школьника разрушили более 70 надгробий на кладбище

Полиция Оренбуржья установила личности вандалов, разрушивших более 70 надгробий на кладбище поселка Первомайский. Ими оказались двое школьников - девяти и десяти лет.

Как сообщило в среду УМВД по региону, с сигналом в правоохранительные органы обратился сторож кладбища, обнаруживший поваленные и разбитые памятники. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что от рук злоумышленников пострадало 71 надгробие.

- Сотрудниками уголовного розыска были задержаны двое несовершеннолетних жителей поселка девяти и десяти лет. Малолетние нарушители рассказали полицейским, что пришли на кладбище собрать конфет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Дети будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Родители школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".