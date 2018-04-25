В Саранске при пожаре на рынке эвакуировали 50 человек

В Саранске вспыхнул пожар на Центральном рынке. Прибывшие спасатели эвакуировали из торгового комплекса около 50 человек.

Как сообщило в среду Главное управление МЧС по региону, сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную службу города сегодня в одиннадцать часов 20 минут. Очагом возгорания стал павильон №76 ярмарки "Столичная" Центрального рынка на улице Полежаева.

- Огонь был потушен самостоятельно работниками рынка при помощи огнетушителя. Сотрудниками МЧС эвакуированы приблизительно 50 человек, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Причина ЧП устанавливается.