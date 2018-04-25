В КБР изъяли 540 тысяч литров контрафактного коньяка

В городе Прохладный Кабардино-Балкарии сотрудники Росалкогольрегулирования по СКФО вместе с полицейскими обнаружили склад, на котором хранилось более полумиллиона литров нелегального коньяка.

- В ходе поверки установлен факт незаконного хранения более 540 тысяч литров коньячных дистиллятов и коньяков, готовых к розливу. Лицензия на производство и хранение коньячной продукции у организации, находящейся по данному адресу, отсутствовала, - отметили в пресс-службе Росалкогольрегулирования СКФО.

На той же территории правоохранители нашли 20 тысяч поддельных бутылок коньяка известных мировых марок. Кроме самого алкоголя сомнительного происхождения, злоумышленники подделывали акцизные марки - больше двух тысяч федеральных спецмарок уже были готовы к наклеиванию.

Всю обнаруженную алкогольную продукцию Межрегиональное Росалкогольрегулирование по СКФО изъяло. Проводится административное расследование.