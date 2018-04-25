В детсаду Петербурга произошла вспышка сальмонеллеза

В детсаду №46 Пушкинского района Петербурга зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, пострадал 21 человек, в том числе 17 детей.

Детский сад расположен в поселке Шушары. По данным ведомства, 18 пострадавшим - двум взрослым и 16 детям - врачи поставили диагноз "сальмонеллез".

- Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, - отметили в ведомстве.

Специалисты уже обследовали персонал детсада и провели лабораторные исследования съестных припасов и готовой еды, выявив грубые нарушения санитарных правил. В Роспотребнадзоре заявили, что причины и условия формирования очага вспышки инфекции установлены, региональное управление держит ситуацию под контролем.