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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В детсаду Петербурга произошла вспышка сальмонеллеза

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В детсаду №46 Пушкинского района Петербурга зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Как сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, пострадал 21 человек, в том числе 17 детей.

Фото: depositphotos.com
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Детский сад расположен в поселке Шушары. По данным ведомства, 18 пострадавшим - двум взрослым и 16 детям - врачи поставили диагноз "сальмонеллез".

- Незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, -  отметили в ведомстве.

Специалисты уже обследовали персонал детсада и провели лабораторные исследования съестных припасов и готовой еды, выявив грубые нарушения санитарных правил. В Роспотребнадзоре заявили, что причины и условия формирования очага вспышки инфекции установлены, региональное управление держит ситуацию под контролем.

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