Музей в Волгограде оштрафовали за отказ пустить посетителя с коляской

Музей-заповедник "Сталинградская битва" привлекли к административной ответственности в виде штрафа за отказ пропустить в стены учреждения гражданина с детской коляской, сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В адрес руководства организации внесли представление, обязывающее устранить причины нарушения прав потребителей.

В самом учреждении культуры не согласились ни с представлением, ни с административным наказанием. Музей попытался обжаловать их в арбитражном суде региона.

Однако в судебной инстанции действия работников Роспотребнадзора признали законными и обоснованными.