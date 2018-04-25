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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рядом с Анапой произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В ночь со вторника на среду недалеко от Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным, опубликованным на официальном сайте Европейского сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы на глубине 80 километров в районе станицы Раевской - она расположена между Анапой и Новороссийском, примерно в 114 километрах от Краснодара.

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Как рассказали в пресс-службе спасательного ведомства, в ОДС ЦУКС МЧС России по краю информация о происшествии поступила в 0.10 по местному времени. Сообщается, что жители Анапы и Новороссийска  ощущали "незначительные толчки".

По сообщению МЧС, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Данная информация подтверждена также ФГБУН геофизическая служба РАН г. Обнинск.

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