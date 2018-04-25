Рядом с Анапой произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

В ночь со вторника на среду недалеко от Анапы произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

По данным, опубликованным на официальном сайте Европейского сейсмоцентра, подземные толчки зафиксированы на глубине 80 километров в районе станицы Раевской - она расположена между Анапой и Новороссийском, примерно в 114 километрах от Краснодара.

Как рассказали в пресс-службе спасательного ведомства, в ОДС ЦУКС МЧС России по краю информация о происшествии поступила в 0.10 по местному времени. Сообщается, что жители Анапы и Новороссийска ощущали "незначительные толчки".

По сообщению МЧС, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Данная информация подтверждена также ФГБУН геофизическая служба РАН г. Обнинск.