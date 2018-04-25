В Сочи задержали скрывшегося после ДТП с ребенком водителя

В Сочи полиция разыскала и задержала водителя, сбившего накануне семилетнего ребенка на дороге и после этого скрывшегося с места аварии. Виновником ДТП оказался 43-летний местный житель.

- По данным полиции Сочи, водитель автомобиля совершил наезд на семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Однако после аварии мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу Сочи, где врачи поставили ему диагноз "сотрясение головного мозга в результате черепно-мозговой травмы". По камерам видеонаблюдения, установленным в районе ДТП, инспекторы ГИБДД установили регистрационный номер автомобиля, на котором передвигался водитель, а затем задержали его по месту жительства.

После задержания мужчина пояснил, что скрылся с места аварии, стремясь избежать наказания за ДТП. Сейчас по решению суда его признали виновным в наезде на ребенка и лишили права управлять автомобилем сроком на один год.