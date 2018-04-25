В Волгограде экс-чиновника Ростехнадзора заподозрили во взятке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом сообщила и.о. старшего помощника регионального СК РФ Юлия Лисеева.

Чиновника подозревают в получении взятки. По данным следствия, в декабре 2015 года он позвонил гендиректору теплотранспортной компании и под предлогом предстоящего Дня Ростехнадзора предложил общее покровительство по службе за благодарность в виде 200 тысяч рублей. Деньги передал главный инженер коммерческий организации. Сам он не был в курсе намерений своего начальника.

Как отмечают следователи, с конца 2015 года фигурант дела периодически угрожал проверками руководителям фирмы, занимающейся бурением скважин, и вымогал взятку за покровительство.

В сентябре прошлого года директора организации через посредников передали ему полтора миллиона рублей.