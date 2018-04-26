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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На сотрудников ярославского потребнадзора завели дело о мутной воде

Текст: Антон Валагин (Ярославль)

В Ростове возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Роспотребнадзора. Об этом сообщили в управлении СКР по Ярославской области.

Фото: depositphotos.com
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По данным следствия, в 2017-2018 годах 12 проб, взятых сотрудниками санитарно-гигиенической службы на ростовском водозаборе, показали превышение нормативов по содержанию в питьевой воде железа, марганца, остаточного хлора, цветности и мутности. Тем не менее мер, направленных на устранение выявленных нарушений, принято не было.

- В бездействии должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора усматривается халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудниками обязанностей по осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора за водными объектами, что повлекло существенное нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Кристина Гузовская.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются конкретные сотрудники, совершившие преступление.

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