На сотрудников ярославского потребнадзора завели дело о мутной воде

В Ростове возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников местного отдела Роспотребнадзора. Об этом сообщили в управлении СКР по Ярославской области.

По данным следствия, в 2017-2018 годах 12 проб, взятых сотрудниками санитарно-гигиенической службы на ростовском водозаборе, показали превышение нормативов по содержанию в питьевой воде железа, марганца, остаточного хлора, цветности и мутности. Тем не менее мер, направленных на устранение выявленных нарушений, принято не было.

- В бездействии должностных лиц территориального отдела управления Роспотребнадзора усматривается халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудниками обязанностей по осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора за водными объектами, что повлекло существенное нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Кристина Гузовская.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются конкретные сотрудники, совершившие преступление.