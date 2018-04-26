Сотрудники МВД задержали москвича за хранение крупного арсенала оружия

Полиция Москвы обнаружила крупный арсенал оружия в одной из квартир в Северо-Западном округе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"25 апреля в Уваровском переулке сотрудники полиции в квартире по месту жительства москвича 1986 года рождения обнаружили крупный арсенал оружия", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, хозяин квартиры хранил более 260 патронов, 6 пистолет-пулемет, 6 револьверов, приборы для бесшумной стрельбы и другие виды оружия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

Напомним, в начале апреля сотрудники МВД обнаружили крупный склад боевого огнестрельного оружия в одном из гаражных боксов на Профсоюзной улице в Москве.