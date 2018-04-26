Два депутата парламента Якутии обвинены во взятке

В отношении двух депутатов парламента Якутии возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба республиканского МВД.

Факт получения двумя депутатами взятки был выявлен в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Прокуратурой республики.

"Установлено, что руководитель одного из акционерных обществ, зная, что подозреваемые в силу занимаемых должностей могут оказать содействие, обратился к ним с просьбой об увеличении финансирования предприятия. За данное содействие подозреваемые потребовали от него взятку в крупном размере, которая была ими получена", - говорится в сообщении.

Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в региональное следственное управление СКР. Уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере возбудил руководитель управления Александр Заболиченко. Дело возбуждено по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела", - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Анна Пестерева.

Напомним, ранее в парламенте республики были проведены обыски.