На Сахалине в новом перинатальном центре обрушился потолок

Подвесной потолок обрушился в перинатальном центре Южно-Сахалинска, сданном в эксплуатацию в начале апреля.

Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, ЧП случилось в ординаторской на третьем этаже. К счастью, никто не пострадал.

В ведомстве пояснили, что недавно подрядчик проверял систему вентиляции и пожарной безопасности, для чего частично снял потолочные конструкции. Это и привело к обрушению.

- Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день, - рассказали в минздраве.

К подрядчику - ООО "Остов" - выставили претензию.

После ЧП в больнице обследовали все потолочные крепления. Проблем выявлено не было.

Справка "РГ"

Сахалинский областной перинатальный центр, который строили 3,5 года, распахнул двери 6 апреля. В пятиэтажном здании общей площадью 32 тысячи квадратных метров - 12 родильных залов и 130 коек. Строительство центра обошлось в четыре миллиарда рублей.