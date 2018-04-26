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26.04.2018 06:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине в новом перинатальном центре обрушился потолок

Текст: Юлия Гарднер

Подвесной потолок обрушился в перинатальном центре Южно-Сахалинска, сданном в эксплуатацию в начале апреля.

Как сообщили РИА Новости в областном минздраве, ЧП случилось в ординаторской на третьем этаже. К счастью, никто не пострадал.

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В ведомстве пояснили, что недавно подрядчик проверял систему вентиляции и пожарной безопасности, для чего частично снял потолочные конструкции. Это и привело к обрушению.

- Все недостатки были устранены оперативно, в тот же день, - рассказали в минздраве.

К подрядчику - ООО "Остов" - выставили претензию.

После ЧП в больнице обследовали все потолочные крепления. Проблем выявлено не было.

Справка "РГ"

Сахалинский областной перинатальный центр, который строили 3,5 года, распахнул двери 6 апреля. В пятиэтажном здании общей площадью 32 тысячи квадратных метров - 12 родильных залов и 130 коек. Строительство центра обошлось в четыре миллиарда рублей.

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