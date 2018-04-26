В парламенте Якутии прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в парламенте Якутии, сообщил агентству ТАСС источник.

Собеседник отметил, что обыски ведутся по линии УБЭПиПК МВД по региону.

В настоящее время в региональном парламенте идет пленарное заседание. Некоторые депутаты, принимавшие в нем участие с утра, вскоре покинули зал заседаний. Связано ли это с обысками, в пресс-службе парламента ничего сказать не смогли.

В социальных сетях и местных СМИ проведение обысков связывают с возбуждением уголовного дела о взятке. Однако в региональном управлении СК это пока никак не комментируют.