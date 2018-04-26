На Алтае совершил аварийную посадку вертолет Ми-8

В Первомайском районе Алтайского края совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

- Вертолет вылетел из Горно-Алтайска и направлялся в Томскую область, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - В селе Видоново Залесовского района вертолет совершил аварийную посадку.

В Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что предварительная причина происшествия - техническая неисправность двигателя. На борту в этот момент находились пять пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.