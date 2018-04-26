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26.04.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В промзоне Владикавказа ликвидирован крупный пожар

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Во Владикавказе ликвидирован крупный пожар площадью две тысячи квадратных метров, который вспыхнул на территории промзоны по адресу ул. Пожарского, 21. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Северной Осетии.

Для тушения пришлось мобилизовать всех сотрудников и технику пожарного гарнизона города. Тушить огонь помогали также машины из Беслана и других населенных пунктов республики.  

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ
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Пожар вспыхнул накануне вечером и был потушен только в 03.55 сегодня ночью. Таким образом, его ликвидация длилась около 10 часов.

По словам сотрудников МЧС, огонь охватил полузаброшенное здание, около 20 процентов площади которого было оборудовано под склад строительных материалов и производство гипсокартона.

- Пожару был присвоен самый высокий уровень сложности из-за большой площади возгорания (две тысячи квадратных метров) и удаленности от источников воды, - рассказала пресс-секретарь управления МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко. - Подвоз воды был организован с помощью автоцистерн. В результате ЧП был госпитализирован один из работников склада - 44-летний мужчина. Он надышался угарного газа. Также эвакуировали еще трех человек, они не пострадали. В общей сложности в тушении было задействовано 18 единиц спецтехники. В результате операции по ликвидации пожара было спасено от огня различных строительных материалов на общую сумму около 10 миллионов рублей.

После ликвидации пожара на месте ЧП начали работать эксперты пожарной службы, которые постараются установить причину возгорания.

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