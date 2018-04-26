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26.04.2018 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух петербуржцев арестовали за аферу на 725 тысяч долларов

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу двух фигурантов дела о крупном мошенничестве. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, они обвиняются в том, что обманом вынудили местного жителя заплатить им 725 тысяч долларов.

Мошенники решили заработать на страхе перед пожаром

Уголовное дело было возбуждено 16 апреля. По данным следователей, подозреваемые с декабря 2015 по апрель 2016 года похитили крупную сумму денег под предлогом передачи их "компетентным должностным лицам" Верховного суда РФ. Деньги якобы предназначались для отмены решений петербургских судов, признавших незаконным разрешение на строительство, выданного в свое время компании, сотрудником которой являлся потерпевший.

Задержанные пообещали мужчине решить проблему, но только за деньги. По словам следователя, они даже угрожали потерпевшему. В конце концов историей заинтересовались следователи.

Своей вины обвиняемые не признали. Они просили отпустить их под залог или назначить домашний арест, однако суд отправил их в СИЗО. Одному подозреваемому назначен арест до 15 июня, а второму – до 23 июня.

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