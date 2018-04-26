На Новгородчине строителя трассы М-11 осудили за гибель рабочего

В Новгородской области суд вынес приговор машинисту экскаватора, который насмерть ударил рабочего ковшом. Его признали виновным в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Инцидент произошел в ноябре прошлого года при строительстве трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области. Машинист экскаватора одной из строительных фирм, выполняя работы на откосах и обочинах, нарушил требования техники безопасности.

Он привел в действие рычаг включения гидравлической системы, активировал стрелу экскаватора и задел ковшом двух рабочих. От полученных травм один из молодых людей, получивший удар по голове, скончался по дороге в больницу.

Свою вину подсудимый признал. Его приговорили к одному году восьми месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.