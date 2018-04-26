В Петербурге директора спортшколы уволили из-за крыс в раздевалке

В Петербурге директор спортивной школы олимпийского резерва лишилась своей должности из-за крыс, которые атаковали раздевалки, коридоры и спортивные залы.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, к омбудсмену обратилась тренер спортшколы. Она пожаловалась на антисанитарию, заявив, что "через крыс приходится буквально перешагивать".

Сейчас условиями, в которых занимались дети, заинтересовались сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Ну а сотрудники аппарата уполномоченного обнаружили тем временем, что в этой же спортшколе незаконно сдавались помещения.

В частности, на втором этаже школы находился зубоврачебный кабинет, а на первом - швейная мастерская. При этом здание находится у спортшколы на условиях бессрочной аренды и пускать на территорию субарендаторов, учреждение не имело право. И дело не только в правовых нормах. В помещениях спортшколы всегда было много посторонних лиц, в том числе, сюда приходили и граждане без определенного места жительства.

После того как в ситуацию вмешались омбудсмен, прокуратура и районная администрация, арендаторов попросили на выход, а директора спортшколы уволили.