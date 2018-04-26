В Волгограде доктор наук осужден за торговлю диссертацией

Ворошиловский районный суд Волгограда признал доктора технических наук виновным в получении взятки за подготовку докторской диссертации и способствование положительному решению при ее защите. Решением суда бывший профессор архитектурно-строительного университета осужден на восемь лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, в 2005 году подсудимый договорился с крупным бизнесменом из Краснодара о помощи в получении научной степени доктора наук. Будучи председателем диссертационного совета по нескольким специальностям, в том числе по дисциплине "Строительные материалы и изделия", он гарантировал предпринимателю, что сможет не только подготовить научные материалы, но и решить вопрос о защите диссертации с высшей аттестационной комиссией в Москве.

Подготовка и разработка научной работы растянулась на несколько лет. В 2006 и 2009 году будущий ученый передал профессору по десять тысяч долларов, спустя четыре года - еще 450 тысяч рублей. Всего подсудимый получил порядка двух миллионов рублей. Остальные встречи прошли под контролем правоохранительных органов и 12 января 2017 года он был задержан при получении 15 тысяч долларов.

Пока шло следствие профессор находился под домашним арестом.

"С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Подсудимому также запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет", - сообщили в прокуратуре области.

Отметим, что свою вину подсудимый не признал, но был взят под стражу в зале суда.