На МКАД опрокинулся КАМАЗ с песком

На 60 километре внутренней стороны МКАД опрокинулся на бок КАМАЗ с песком, парализовав движение.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 6:00. Никто не пострадал, песок рассыпался на две полосы.

По данным Центра организации дорожного движения, движение на участке ограничено, водителей просят объезжать, по возможности.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор стоит в обе стороны. По внешнему кольцу он растянулся до улицы Свободы, по внутренней - до Сколковского шоссе.