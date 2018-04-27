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27.04.2018 08:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На МКАД опрокинулся КАМАЗ с песком

Текст: Светлана Батова

На 60 километре внутренней стороны МКАД опрокинулся на бок КАМАЗ с песком, парализовав движение.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 6:00. Никто не пострадал, песок рассыпался на две полосы.

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По данным Центра организации дорожного движения, движение на участке ограничено, водителей просят объезжать, по возможности.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор стоит в обе стороны. По внешнему кольцу он растянулся до улицы Свободы, по внутренней - до Сколковского шоссе.

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