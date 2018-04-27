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27.04.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой коммерсанта похитили ради миллионного выкупа

Текст: Сергей Бабкин

В Подмосковье за похищение крупного бизнесмена задержаны трое мужчин. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК региона, им уже предъявлены обвинения.

Задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного салона в Наро-Фоминске

По версии следствия, преступники выследили 54-летнего предпринимателя в Балашихе и затолкали его в машину. Они долго возили его по Москве и Подмосковью и требовали денег. Бандиты связались с родственниками мужчины и начали вымогать 1,5 миллиона рублей.

"Выкуп" контролировали оперативники. На 3 километре МКАД они задержали похитителей и освободили бизнесмена. Против подельников возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ - "Похищение человека из корыстных побуждений".  Всех фигурантов взяли под стражу на время следствия.

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