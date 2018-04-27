В Твери посетитель магазина расстрелял охранника

Тверская полиция задержала мужчину, открывшего огонь в продуктовом магазине и тяжело ранившего охранника, сообщили в УМВД по региону.

Стрельба произошла вечером 26 апреля. У посетителя продуктового магазина в Заволжском районе города произошел конфликт с охранником. После перепалки покупатель достал пистолет и выстрелил в работника магазины, после чего вышел на улицу, сел в машину и уехал.

Охранника доставили в больницу, в городе ввели план "Перехват". Вскоре инспекторы ГИБДД заметили иномарку стрелка на Бежецком шоссе. После недолгой погони Mercedes остановили, а 59-летнего водителя доставили в изолятор временного содержания.

В его доме полицейские нашли газовый пистолет, три патрона, охотничье и два пневматических ружья. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч 2 ст 111 УК РФ).