Задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного салона в Наро-Фоминске

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ГУ МВД по Московской области, УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу и Росгвардией задержали трех мужчин по подозрению в ограблении ювелирного салона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД рассказали, что ограбление произошло в Наро-Фоминске. Трое мужчин в масках ворвались в ювелирный магазин и, угрожая охраннику оружием, похитили украшения. Сумма причиненного ущерба составила более 2,3 миллиона рублей.

Полиция установила, где проживают злоумышленники, и задержала их - 37-летнего жителя Подмосковья и двоих уроженцев одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 23 и 30 лет.

При обыске у задержанных обнаружили часть похищенных ювелирных изделий, пневматический пистолет, мобильные телефоны, сим-карты и деньги.

Преступники заключены под стражу, против них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".