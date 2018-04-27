Пропавшую в Таиланде жительницу Владивостока будет искать МИД

Региональное представительство Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке подключилось к поиску пропавшей в Таиланде Риммы Хаметовой, сообщает РИА Новости.

Сообщение об исчезновении россиянки за границей ранее разместили ее родственники в соцсетях.

По словам главы приморского представительства министерства Владимира Коновалова, родные девушки обратились к ним с официальным обращением. Специалисты уже поговорили с отцом пропавшей. Направлены запросы в консульские учреждения, готовится информация для правоохранителей.

Римма Хаметова прилетела в Таиланд по турпутевке 30 января. Вернуться должна была 10 февраля, но домой не поехала, а сняла квартиру в Паттайе. До 3 марта она была на связи, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. Однако друзья Риммы располагают информацией, что она может находится в Королевстве Бахрейн. По крайней мере, так им ответили в полиции Таиланда.