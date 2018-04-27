Траулер четверо суток не пускали в Находку из-за трех щенков

В таможне Находки разрешили пришвартоваться в порту российскому траулеру "Механик Романча", прибывшему из корейского Пусана несколько дней назад и все это время не получавшему разрешение на постановку к причалу из-за трех щенят, передает РИА Новости.
По данным агентства, судну не удавалось причалить из-за спасенной в море собаки, которая на борту родила щенят и погибла.
На животных не было ветеринарных паспортов, поэтому специалисты таможни и Россельсхознадзора, действуя в соответствии с законодательством, решали, что делать с "внезапно появившимися" животными.
В итоге разрешение на швартовку судна все же согласовали. Щенки временно будут находиться на траулере, пока не прояснится вопрос с ветеринарными сертификатами, пояснили в таможне Находки.
Находка не пускает рыбаков из-за отказа усыпить спасенных в море щенят— Роман Охотников (@2006romka) 27 апреля 2018 г.
Траулер Механик Романча 5 сутки стоит перед портом назначения, экипаж не знает, что делать, но категорически против такой жестокостиhttps://t.co/DBIrRYRIeN
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