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27.04.2018 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Траулер четверо суток не пускали в Находку из-за трех щенков

Текст: Оксана Грибанова

В таможне Находки разрешили пришвартоваться в порту российскому траулеру "Механик Романча", прибывшему из корейского Пусана несколько дней назад и все это время не получавшему разрешение на постановку к причалу из-за трех щенят, передает РИА Новости.

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По данным агентства, судну не удавалось причалить из-за спасенной в море собаки, которая на борту родила щенят и погибла.

На животных не было ветеринарных паспортов, поэтому специалисты таможни и Россельсхознадзора, действуя в соответствии с законодательством, решали, что делать с "внезапно появившимися" животными.

В итоге разрешение на швартовку судна все же согласовали. Щенки временно будут находиться на траулере, пока не прояснится вопрос с ветеринарными сертификатами, пояснили в таможне Находки.

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