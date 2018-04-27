В Хабаровском крае в результате паводка затоплены десять жилых домов

Новости

Медведев поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с юбилеем 12:40
США расконсервировали военную базу времен холодной войны 12:36
Череповчанина осудили за рассылку девочкам непристойных видео 12:35
Обнаружена неожиданная польза пищевой соды 12:30
Путин поздравил Рошаля с юбилеем 12:29
Ким Чен Ын: Верю, что Север и Юг в будущем объединятся 12:27
В Норвегии правые хотят запретить мечетям использовать громкоговорители 12:22
Наставник "Атлетико" Симеоне оказался под угрозой дисквалификации 12:16
В Приангарье за сутки потушили девять лесных пожаров 12:16
В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока 12:15
Синоптики: Москву ждут потепление и кратковременный дождь 11:57
Кабмин РФ одобрил поправки о совершенствовании системы сельхозстрахования 11:55
В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 11:53
В почтовых отделениях усилят меры безопасности 11:51
Каршеринг по утрам подешевел до 3 рублей в минуту 11:51
Белорусское приложение позволит не стоять в очереди за едой 11:50
Бесхозную сумку в школе Москвы проверили кинологи 11:50
Под Брянском при пожаре погибли двое детей 11:45
Собянин опроверг слухи о системе распознавания лиц в метро 11:40
Никита Михалков сообщил, когда планирует начать съемки нового фильма 11:40
Во Франции 11 человек задержаны за кражу косметики на 3 млн евро 11:35
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке соцсетей 11:31
На Вологодчине арестовали создателя финансовой пирамиды 11:30
Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки 11:27
Новый терминал аэропорта Симферополь принял 100 тысяч пассажиров 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае в результате паводка затоплены десять жилых домов

Текст: Дина Непомнящая

На реке Тумнин одноименного поселка Ванинского района ледовый затор спровоцировал резкий рост уровня воды. Об этом "РГ" сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате перелива реки через защитную дамбу подтоплены десять дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная. В зоне подтопления оказались больше 20 человек. Им было предложено отправиться в пункт временного размещения на базе средней школы поселка Тумнин. Но люди отказались от переселения. Шесть человек временно разместились у родственников.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Паводок размыл дорогу и отрезал от цивилизации омские села

Из Комсомольска-на-Амуре на место происшествия отправилась группа спасателей в составе восьми человек. Члены отряда полностью оснащены снаряжением, необходимым для работы в условиях паводковой ситуации и оказания адресной помощи населению.

- Если потребуется, спасатели готовы проводить эвакуацию, доставлять гуманитарную помощь. Также, в составе группы специалисты-пиротехники. Они будут осуществлять мониторинг ледовой обстановки на реке, - рассказал начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов.

Представители МЧС сообщают, что в любой момент вылететь в Тумнин готов вертолет Ми-8. На данный момент применить авиацию не позволяют неблагоприятные погодные условия. При их улучшении на вертолете в поселок вылетят группа спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В случае необходимости специалисты собираются провести работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод.

Ситуация находится на постоянном контроле спасательной службы. Также силами местной администрации ведется постоянный мониторинг развития паводковой обстановки. Налажен оперативный межведомственный обмен информацией и координация действий, проведено оповещение населения.

На территории поселка Тумнин введен режим чрезвычайной ситуации.

Главное сегодня

Корейский полуостров на пути к объединению
Молнии поразили два самолета при вылете из аэропорта Шереметьево
ФСБ задержала за 4 дня 26 участников бандгрупп
Появились подробности о состоянии вышедшего из комы Джигарханяна
Власти Москвы рассказали, во сколько лучше всего выезжать на дачу‍