В Хабаровском крае в результате паводка затоплены десять жилых домов

На реке Тумнин одноименного поселка Ванинского района ледовый затор спровоцировал резкий рост уровня воды. Об этом "РГ" сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате перелива реки через защитную дамбу подтоплены десять дворовых территорий частных домов по улицам Набережная и Лесная. В зоне подтопления оказались больше 20 человек. Им было предложено отправиться в пункт временного размещения на базе средней школы поселка Тумнин. Но люди отказались от переселения. Шесть человек временно разместились у родственников.

Из Комсомольска-на-Амуре на место происшествия отправилась группа спасателей в составе восьми человек. Члены отряда полностью оснащены снаряжением, необходимым для работы в условиях паводковой ситуации и оказания адресной помощи населению.

- Если потребуется, спасатели готовы проводить эвакуацию, доставлять гуманитарную помощь. Также, в составе группы специалисты-пиротехники. Они будут осуществлять мониторинг ледовой обстановки на реке, - рассказал начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов.

Представители МЧС сообщают, что в любой момент вылететь в Тумнин готов вертолет Ми-8. На данный момент применить авиацию не позволяют неблагоприятные погодные условия. При их улучшении на вертолете в поселок вылетят группа спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В случае необходимости специалисты собираются провести работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод.

Ситуация находится на постоянном контроле спасательной службы. Также силами местной администрации ведется постоянный мониторинг развития паводковой обстановки. Налажен оперативный межведомственный обмен информацией и координация действий, проведено оповещение населения.

На территории поселка Тумнин введен режим чрезвычайной ситуации.