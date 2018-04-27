В школах Камчатки отменили занятия из-за непогоды

Для учеников младших классов первой смены школ Петропавловска-Камчатского сегодня отменили занятия из-за циклона. Администрация города сообщила об этом на своем официальном сайте.

При этом дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Тихоокеанский циклон пришел на юг полуострова в ночь на пятницу. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, осадки в виде снега с дождем наблюдаются в столице региона, Вилючинском городском округе, Усть-Большерецком и Елизовском районах.

На юго-восточном побережье полуострова прогнозируется усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На юго-западном ожидаются штормовые порывы до 25-30 метров в секунду.

Автомобильное движение затрудняют гололед и снежные заносы. Задержек воздушных рейсов, согласно информации диспетчерской службы международного аэропорта Елизово, нет.

- На время действия непогоды воздержитесь от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами, не выезжайте в горы. Родителям необходимо следить за местонахождением своих детей, - рекомендуют спасатели.