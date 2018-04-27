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27.04.2018 04:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школах Камчатки отменили занятия из-за непогоды

Текст: Дина Непомнящая

Для учеников младших классов первой смены школ Петропавловска-Камчатского сегодня отменили занятия из-за циклона. Администрация города сообщила об этом на своем официальном сайте.

Фото: depositphotos.com
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При этом дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Тихоокеанский циклон пришел на юг полуострова в ночь на пятницу. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, осадки в виде снега с дождем наблюдаются в столице региона, Вилючинском городском округе, Усть-Большерецком и Елизовском районах.

На юго-восточном побережье полуострова прогнозируется усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На юго-западном ожидаются штормовые порывы до 25-30 метров в секунду.

Автомобильное движение затрудняют гололед и снежные заносы. Задержек воздушных рейсов, согласно информации диспетчерской службы международного аэропорта Елизово, нет.

- На время действия непогоды воздержитесь от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами, не выезжайте в горы. Родителям необходимо следить за местонахождением своих детей, - рекомендуют спасатели.

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