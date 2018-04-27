Во Владивостоке возбуждено дело о смерти ребенка

Следственным управленим СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти игравшего с пистолетом ребенка (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла накануне в одной из квартир дома во Фрунзенском районе Владивостока. Одиннадцатилетний мальчик ранил себя, играя с неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом.

Ребенок был оперативно доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось.

Следствием назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.