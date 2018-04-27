Новости

Медведев поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с юбилеем 12:40
США расконсервировали военную базу времен холодной войны 12:36
Череповчанина осудили за рассылку девочкам непристойных видео 12:35
Обнаружена неожиданная польза пищевой соды 12:30
Путин поздравил Рошаля с юбилеем 12:29
Ким Чен Ын: Верю, что Север и Юг в будущем объединятся 12:27
В Норвегии правые хотят запретить мечетям использовать громкоговорители 12:22
Наставник "Атлетико" Симеоне оказался под угрозой дисквалификации 12:16
В Приангарье за сутки потушили девять лесных пожаров 12:16
В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока 12:15
Синоптики: Москву ждут потепление и кратковременный дождь 11:57
Кабмин РФ одобрил поправки о совершенствовании системы сельхозстрахования 11:55
В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 11:53
В почтовых отделениях усилят меры безопасности 11:51
Каршеринг по утрам подешевел до 3 рублей в минуту 11:51
Белорусское приложение позволит не стоять в очереди за едой 11:50
Бесхозную сумку в школе Москвы проверили кинологи 11:50
Под Брянском при пожаре погибли двое детей 11:45
Собянин опроверг слухи о системе распознавания лиц в метро 11:40
Никита Михалков сообщил, когда планирует начать съемки нового фильма 11:40
Во Франции 11 человек задержаны за кражу косметики на 3 млн евро 11:35
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке соцсетей 11:31
На Вологодчине арестовали создателя финансовой пирамиды 11:30
Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки 11:27
Новый терминал аэропорта Симферополь принял 100 тысяч пассажиров 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)

После ДТП с маршруткой возле "Центрального рынка" в Чебоксарах пострадали 13 человек.

По информации МВД по Чувашии, авария произошла накануне около 21.40. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, пересек разделительную полосу и протаранил маршрутку. В салоне последней находились 11 пассажиров.

В Казани во время погони погиб полицейский

Прибывшие на место медики доставили в больницу водителя и всех пассажиров маршрутки, а также управлявшего иномаркой мужчину. Ему и еще двум пассажирам микроавтобуса потребовалось стационарное лечение. Остальных пострадавших врачи отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, 34-летний водитель Nissan находится в тяжелом состоянии. При этом ранее за ним не было зарегистрировано нарушений правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Главное сегодня

Корейский полуостров на пути к объединению
Молнии поразили два самолета при вылете из аэропорта Шереметьево
ФСБ задержала за 4 дня 26 участников бандгрупп
Появились подробности о состоянии вышедшего из комы Джигарханяна
Власти Москвы рассказали, во сколько лучше всего выезжать на дачу‍