В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек

После ДТП с маршруткой возле "Центрального рынка" в Чебоксарах пострадали 13 человек.

По информации МВД по Чувашии, авария произошла накануне около 21.40. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, пересек разделительную полосу и протаранил маршрутку. В салоне последней находились 11 пассажиров.

Прибывшие на место медики доставили в больницу водителя и всех пассажиров маршрутки, а также управлявшего иномаркой мужчину. Ему и еще двум пассажирам микроавтобуса потребовалось стационарное лечение. Остальных пострадавших врачи отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, 34-летний водитель Nissan находится в тяжелом состоянии. При этом ранее за ним не было зарегистрировано нарушений правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.