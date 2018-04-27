В Татарстане директора интерната заподозрили в мошенничестве

Новости

Под Калининградом ребенок погиб от взрыва на заброшенном полигоне 18:23
В Тольятти скончался создатель легендарной "Нивы" 18:20
Путину рассказали о приросте территории России 18:19
Траулер четверо суток не пускали в Находку из-за трех щенков 18:18
Доля российского кино в отечественном прокате приблизилась к 50% 18:15
Петербург простился с математиком Геннадием Леоновым 18:13
Климов: Тема "российской угрозы" будет раскручиваться в США до ноября 18:08
В результате нападения мужчины с ножом погибли семь китайских школьников 17:45
Индия не заявляла о выходе из совместного с Россией проекта FGFA 17:33
Умаханов: народ Сирии нуждается в моральной и общественной поддержке 17:28
Лавров рассказал об ответственности стран-хозяек спортивных соревнований 17:24
Путин поручил создать "справедливый" Атлас мира 17:21
Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке 17:16
Вооруженный человек забаррикадировался в отеле на севере Франции 17:15
В Подмосковье мужчина умер, получив отказ в лечении 17:14
В Краснодаре автозак с восемью арестантами попал в ДТП 17:11
Таможня нашла чемодан янтарных украшений в поезде "Калининград-Москва" 17:10
Нижегородская прокуратура требует закрыть 17 ТРЦ 17:08
Найдены следы самого массового жертвоприношения детей 17:07
Приставы Удмуртии вывезли из квартиры полторы тонны мусора 17:03
Трамп назвал бывшего директора ФБР "либо больным, либо глупым" 16:59
Определены лучшие региональные жилищные инспекции 16:57
В Екатеринбурге в результате стрельбы в офисе погибли двое мужчин 16:56
В Костромской области возбудили дело о гибели многодетной семьи 16:55
В Петербурге машина сбила трех пешеходов на тротуаре 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане директора интерната заподозрили в мошенничестве

Текст: Сергей Кирсанов

В Татарстане задержана руководитель Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Против 44-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с мая 2017 года директор интерната заставляла водителя учреждения списывать горюче-смазочные материалы. Он заполнял путевые листы на транспорт, который в действительности не использовался, и прилагал фиктивные чеки с автозаправочных станций. Ущерб по этому эпизоду оценивается как минимум в 114 тысяч рублей.

В Карелии завели дело о присвоении денег за путевки в санаторий

Кроме того, женщина вынуждала поваров выносить с кухни и со склада продукты питания. Сумма похищенного составила 234 тысячи рублей.

Следователи также установили, что руководитель учреждения неоднократно обналичивала денежные средства через фирму-поставщика продуктов по фиктивным договорам.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства незаконной деятельности. В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

Главное сегодня

О чем говорили Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын на первой встрече
Посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение химатаки в Думе
В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента
Вильфанд предупредил о грозах на майские праздники