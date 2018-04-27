Череповчанина осудили за рассылку девочкам непристойных видео

В Вологодской области суд вынес приговор 25-летнему жителю Череповца, который рассылал в социальной сети видео сексуального характера несовершеннолетним девочкам. Как сообщили в пятницу в региональном СК, собранные доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного заключения.

По версии следствия, молодой человек в социальной сети добавлялся в друзья к несовершеннолетним девочкам, переписывался с ними, узнавал их возраст, а потом посылал видеоролики порнографического содержания и уговаривал посмотреть.

Сначала следователи выявили только один факт, но в результате совместной работы с полицейскими смогли собрать доказательства рассылки видеоматериалов девяти девочкам от 10 до 13 лет. Все они были из Череповца.

Сотрудники правоохранительных органов установили обстоятельства совершенных в их отношении преступлений против половой неприкосновенности. В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по статьям о девяти эпизодах иных действий сексуального характера в отношении малолетних и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы колонии строгого режима.