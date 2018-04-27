Мурманского учителя проверят после резонансного видеоролика

Следователи СУ СКР по Мурманской области начали проверку действий учителя одной из Мурманских школ, который попытался призвать к порядку школьника, нарушающего дисциплину. Видеоролик, на котором запечатлены воспитательные меры, был выложен в соцсетях и вызвал широкий резонанс.

На видео мужчина-педагог пытается силой усадить за школьную парту ученика, держа его за плечи и шею. Тот игнорирует требования учителя, вырывается и требует его отпустить. Его одноклассники требовали от учителя того же.

- Куда я его отпущу? Чтобы он по школе бегал? - возражает мужчина.

По данному факту следователями начата доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Будут опрошены как сам мальчик, так и его родители, педагог и иные лица. Кроме того, будет установлено наличие либо отсутствие телесных повреждений у ребенка, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк.