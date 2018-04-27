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27.04.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине арестовали создателя финансовой пирамиды

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Районный суд Великого Устюга заключил под стражу руководителя компании "Инвест Групп", имеющей все признаки финансовой пирамиды.

От ее действия пострадали 50 человек. Ущерб составил более 30 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре Вологодской области.

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С заявлениями о невозврате денег по договорам займов в отдел полиции по Великоустюгскому району в апреле нынешнего года обратились более 150 человек. Тогда и выяснилось, что потерпевшие заключали договоры с организацией, которую создал 30-летний местный житель для привлечения средств вкладчиков под видом инвестирования в различные биржевые активы. Людям обещали выплачивать ежемесячные дивиденды, но перечисления приостановили, а сама компания в срочном порядке прекратила работу, а ее руководитель скрылся.

Общая сумма ущерба, как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, составила около ста миллионов рублей.

В отношении руководителя финансовой пирамиды возбудили несколько уголовных дел по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Кстати, самого фигуранта обнаружили в Череповце, где он и скрывался. Расследование уголовного дела продолжается.

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