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27.04.2018 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новгородский суд вынес приговор взяточнику из "дорожного дела"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области водителя бывшего сенатора осудили за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
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Как установил суд, в 2012 году житель Санкт-Петербурга получил от жителей Новгородчины 17 миллионов рублей. Взятка предназначалась сенатору, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Эти деньги должны были обеспечить покровительство члена Совета Федерации РФ участникам нашумевшего "дорожного дела" - вице-губернатору области и начальнику областного дорожного учреждения, теперь уже покинувшим свои посты. Самих организаторов коррупционной схемы два года назад осудили за хищение нескольких десятков миллионов рублей, выделенных на ремонт и содержание новгородских дорог. А сенатора, обвиняемого в получении взятки и скрывшегося от суда и следствия, год назад объявили в розыск.

В этом году на скамье подсудимых оказался водитель сенатора. За посредничество во взяточничестве его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый пытался обжаловать решение суда, ссылаясь на суровость наказания. Но судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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