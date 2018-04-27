Под Калининградом ребенок погиб от взрыва на заброшенном полигоне

12-летний мальчик погиб в результате взрыва на территории бывшего воинского полигона в поселке Корнево Багратионовского района Калининградской области.

Трагедия произошла днем 27 апреля. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко, дети, играя на бывшем полигоне, бросили камень в лежавший на земле неустановленный предмет, предположительно боеприпас, который взорвался.

По предварительным данным, 12-летний мальчик погиб на месте. Еще двое детей получили осколочные ранения и госпитализированы.

Начата доследственная проверка. На место происшествия выехала следственная группа регионального СУ СК России, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.