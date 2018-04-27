Новости

Медведев поздравил детского хирурга Леонида Рошаля с юбилеем 12:40
США расконсервировали военную базу времен холодной войны 12:36
Череповчанина осудили за рассылку девочкам непристойных видео 12:35
Обнаружена неожиданная польза пищевой соды 12:30
Путин поздравил Рошаля с юбилеем 12:29
Ким Чен Ын: Верю, что Север и Юг в будущем объединятся 12:27
В Норвегии правые хотят запретить мечетям использовать громкоговорители 12:22
Наставник "Атлетико" Симеоне оказался под угрозой дисквалификации 12:16
В Приангарье за сутки потушили девять лесных пожаров 12:16
В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока 12:15
Синоптики: Москву ждут потепление и кратковременный дождь 11:57
Кабмин РФ одобрил поправки о совершенствовании системы сельхозстрахования 11:55
В Чебоксарах в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 11:53
В почтовых отделениях усилят меры безопасности 11:51
Каршеринг по утрам подешевел до 3 рублей в минуту 11:51
Белорусское приложение позволит не стоять в очереди за едой 11:50
Бесхозную сумку в школе Москвы проверили кинологи 11:50
Под Брянском при пожаре погибли двое детей 11:45
Собянин опроверг слухи о системе распознавания лиц в метро 11:40
Никита Михалков сообщил, когда планирует начать съемки нового фильма 11:40
Во Франции 11 человек задержаны за кражу косметики на 3 млн евро 11:35
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке соцсетей 11:31
На Вологодчине арестовали создателя финансовой пирамиды 11:30
Армейский спецназ выполнил экстремальные прыжки 11:27
Новый терминал аэропорта Симферополь принял 100 тысяч пассажиров 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
Знаковая стройка Крымского моста подошла к концу
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга начала проверку по факту обрушения оврага дока имени Петра Великого, входящего в число объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

В штате Вирджиния улица провалилась под землю

Инцидент произошел накануне и стал поводом для беспокойства горожан, поскольку ближайший дом расположен всего в десяти метрах от места обвала. Как отметили в районной администрации, площадь промыва составила порядка тридцати квадратных метров, на месте работают ремонтные бригады коммунальных служб. По счастливой случайности обвал не повлек за собой прорывов труб. Местные власти заверяют, что окрестным домам ничто не угрожает.

- Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности администрации Кронштадтского района и подведомственном администрации учреждении СПб ГБУ "Музей истории Кронштадта". В ходе проверки будет дана оценка действий ответственных должностных лиц, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь рабочим предстоит укрепить стенки оврага специальными металлическими шпунтами, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Главное сегодня

Корейский полуостров на пути к объединению
Молнии поразили два самолета при вылете из аэропорта Шереметьево
ФСБ задержала за 4 дня 26 участников бандгрупп
Появились подробности о состоянии вышедшего из комы Джигарханяна
Власти Москвы рассказали, во сколько лучше всего выезжать на дачу‍