В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга начала проверку по факту обрушения оврага дока имени Петра Великого, входящего в число объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Инцидент произошел накануне и стал поводом для беспокойства горожан, поскольку ближайший дом расположен всего в десяти метрах от места обвала. Как отметили в районной администрации, площадь промыва составила порядка тридцати квадратных метров, на месте работают ремонтные бригады коммунальных служб. По счастливой случайности обвал не повлек за собой прорывов труб. Местные власти заверяют, что окрестным домам ничто не угрожает.

- Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности администрации Кронштадтского района и подведомственном администрации учреждении СПб ГБУ "Музей истории Кронштадта". В ходе проверки будет дана оценка действий ответственных должностных лиц, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь рабочим предстоит укрепить стенки оврага специальными металлическими шпунтами, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.