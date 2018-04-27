На Дону задержан водитель, сбивший насмерть ребенка

В Ростовской области по горячим следам задержан водитель, скрывшийся с места ДТП. На девятом километре автодороги Ростов - Азов в Азовском районе он сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу. От полученных травм 12-летняя девочка скончалась на месте, ее мать получила множественные повреждения и была госпитализирована.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД РФ по региону, после того, как водитель допустил наезд на пешеходов, он не остановился, не попытался оказать им помощь, а уехал.

- По предварительной информации, 32-летняя женщина с 12-летним ребенком приехали из города Ростова-на-Дону на междугороднем общественном транспорте. Когда они стали перебегать через дорогу в неосвещенном месте, на них совершил наезд автомобиль Lada. После ДТП водитель скрылся. Пострадавшим оказали помощь очевидцы происшествия. Однако ребенка спасти не удалось, - уточнили в ведомстве.

20-летнего водителя задержали спустя несколько часов в районе поселка Высочино. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Следователи проводят проверку. Назначен ряд экспертиз.