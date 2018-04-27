В Адыгее наградили совершившего экстренную посадку курсанта

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ за проявленное мужество представил к награде курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаила Еманова, который сумел экстренно посадить учебный самолет после столкновения с птицей.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"РГ" уже рассказывала об этом инциденте, а теперь стали известны его подробности.

По информации ведомства, накануне на аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил, расположенной в столице Адыгее Майкопе, проходили плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского авиаучилища.

Сразу после взлета на высоте 200 метров в двигатель учебного самолета Л-39, которым управлял Михаил Еманов, влетела птица. Это привело к повреждению силовой установки, однако в условиях ограниченного времени летчик-курсант 4 курса "оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси".

Затем, доложив руководителю полета о принятом решении, Михаил успешно выполнил аварийную посадку. Причем, по словам экспертов, очень умело: в результате не пострадал сам и сохранил авиационную технику. По данным минобороны, благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время, после проведения технического обслуживания, будет использоваться по назначению.