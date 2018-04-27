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27.04.2018 19:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В пятницу вечером на окраине столицы Кубани, рядом с жилым комплексом "Немецкая деревня", произошло обрушение строящегося храма.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в  пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ, по предварительным данным, при этом пострадали четыре человека. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП, где проведут проверку инцидента.

Фото: Целик/РИА Новости
В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока

В региональном ведомстве спасателей сообщили, что в возводимом новом здании храма на улице Бискайской обрушились перекрытия.

Уже находящиеся на месте аварии сотрудники ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю помогли выбраться оказавшимся под завалами строителям, а раненые рабочие на машинах "скорой помощи" с различной травмами уже доставлены в больницу.

Известно, что на месте обрушения в данный момент работают почти 40 спасателей и десять единиц техники. В Сети появилось видео с места обрушения.

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