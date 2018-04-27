В Краснодаре при обрушении храма пострадали четыре человека

В пятницу вечером на окраине столицы Кубани, рядом с жилым комплексом "Немецкая деревня", произошло обрушение строящегося храма.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ, по предварительным данным, при этом пострадали четыре человека. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП, где проведут проверку инцидента.

В региональном ведомстве спасателей сообщили, что в возводимом новом здании храма на улице Бискайской обрушились перекрытия.

Уже находящиеся на месте аварии сотрудники ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю помогли выбраться оказавшимся под завалами строителям, а раненые рабочие на машинах "скорой помощи" с различной травмами уже доставлены в больницу.

Известно, что на месте обрушения в данный момент работают почти 40 спасателей и десять единиц техники. В Сети появилось видео с места обрушения.