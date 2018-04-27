Следователи изъяли часть документов в офисе РСА

В пятницу в офис Российского союза автостраховщиков (РСА) пришли следователи и оперативники. Они произвели выемку некоторых документов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе РСА.

"Произошла выемка документов по вопросу о возбуждении уголовного дела по деятельности одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА действия правоохранительных органов не касаются", - пояснили в союзе.

В РСА уточнили, что выемка документов касалась вывода активов страховой компанией и не ограничивалась только вопросами ОСАГО.

Источник "Интерфакса" не исключил, что следственные действия в офисе РСА на улице Люсиновская проходят в рамках уголовного дела "Росгосстраха", а также дел, связанных с рядом ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО.

Источник, близкий к РСА, в свою очередь, сообщил информагентству, что речь идет о страховой компании "Страж".

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у этой компании 1 декабря 2017 года. Лицензия была отозвана из-за неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства.