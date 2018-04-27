Следователи изъяли часть документов в офисе РСА

Новости

Под Калининградом ребенок погиб от взрыва на заброшенном полигоне 18:23
В Тольятти скончался создатель легендарной "Нивы" 18:20
Путину рассказали о приросте территории России 18:19
Траулер четверо суток не пускали в Находку из-за трех щенков 18:18
Доля российского кино в отечественном прокате приблизилась к 50% 18:15
Петербург простился с математиком Геннадием Леоновым 18:13
Климов: Тема "российской угрозы" будет раскручиваться в США до ноября 18:08
В результате нападения мужчины с ножом погибли семь китайских школьников 17:45
Индия не заявляла о выходе из совместного с Россией проекта FGFA 17:33
Умаханов: народ Сирии нуждается в моральной и общественной поддержке 17:28
Лавров рассказал об ответственности стран-хозяек спортивных соревнований 17:24
Путин поручил создать "справедливый" Атлас мира 17:21
Минтранс готовит программу строительства аэропортов на Дальнем Востоке 17:16
Вооруженный человек забаррикадировался в отеле на севере Франции 17:15
В Подмосковье мужчина умер, получив отказ в лечении 17:14
В Краснодаре автозак с восемью арестантами попал в ДТП 17:11
Таможня нашла чемодан янтарных украшений в поезде "Калининград-Москва" 17:10
Нижегородская прокуратура требует закрыть 17 ТРЦ 17:08
Найдены следы самого массового жертвоприношения детей 17:07
Приставы Удмуртии вывезли из квартиры полторы тонны мусора 17:03
Трамп назвал бывшего директора ФБР "либо больным, либо глупым" 16:59
Определены лучшие региональные жилищные инспекции 16:57
В Екатеринбурге в результате стрельбы в офисе погибли двое мужчин 16:56
В Костромской области возбудили дело о гибели многодетной семьи 16:55
В Петербурге машина сбила трех пешеходов на тротуаре 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
Задайте вопрос главе департамента образования Москвы Исааку Калине
27.04.2018 16:25
Рубрика: Происшествия

Следователи изъяли часть документов в офисе РСА

Текст: Иван Петров

В пятницу в офис Российского союза автостраховщиков (РСА) пришли следователи и оперативники. Они произвели выемку некоторых документов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе РСА.

"Произошла выемка документов по вопросу о возбуждении уголовного дела по деятельности одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА действия правоохранительных органов не касаются", - пояснили в союзе.

Фото: AP
Почему мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО

В РСА уточнили, что выемка документов касалась вывода активов страховой компанией и не ограничивалась только вопросами ОСАГО.

Источник "Интерфакса" не исключил, что следственные действия в офисе РСА на улице Люсиновская проходят в рамках уголовного дела "Росгосстраха", а также дел, связанных с рядом ушедших с рынка страховых компаний, реализовавших полисы ОСАГО.

Источник, близкий к РСА, в свою очередь, сообщил информагентству, что речь идет о страховой компании "Страж".

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у этой компании 1 декабря 2017 года. Лицензия была отозвана из-за неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Главное сегодня

О чем говорили Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын на первой встрече
Посольство РФ высмеяло реакцию Times на разоблачение химатаки в Думе
В Кремле прокомментировали новые показания Родченкова
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента
Вильфанд предупредил о грозах на майские праздники